За что-то извинилась: Айза Анохина после откровенного интервью Ксении Собчак попросила прощения у чеченского народа

На днях телеведущая, инстадива и экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина (Долматова) приняла участие в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Девушка откровенно рассказала журналистке о своем сложном детстве в Чечне, которое пришлось на время военной кампании.

«Когда была бомбежка, все спускались в подвал, а тяжело больную бабушку переносили на руках. Так было год», — поведала Айза.

После переезда в Москву Анохина столкнулась с травлей из-за своей национальности.

«Меня гнобили и обзывали. В школе я даже попросила учителей не рассказывать о моей национальности. Как только узнавали, что я чеченка, сразу начинали обзывать «чуркой», — сделала шокирующее признание звезда.

Кроме того, Айза впервые рассказала о своем отце. По ее словам, он служил в КГБ, работая под прикрытием на территории республики. Цель операции, в которой участвовал глава семьи Анохиной, — разоблачение Джохара Дудаева (лидер движения 1990-х годов за отделение Чечни от России, ликвидирован в 1996 году, — Прим. ред.).

«Они его и накрыли вроде», — резюмировала гостья шоу.

Но вскоре после выхода интервью в Сети девушка почему-то поспешила извиниться. Девушка записала видео, которое разместила в своем Instagram.

«Я хочу принести извинения всем представителям Чеченской республики. Хочу сказать, что ни мои родители, ни мои родственники не отвечают за мои слова. Они никакого отношения не имеют к моим высказываниям и моему интервью», — обратилась девушка.

Айза пообещала, что впредь никогда не будет высказываться на «на эту тему». В кадре знаменитость выглядит очень серьезно, волнуется и почти не смотрит в камеру. У пользователей возникли вопросы, за что же все-таки просит прощения звезда. Сама Анохина в ролике этого не уточнила. А позже и вовсе удалила его со своей странички.

Кстати, ранее в интервью Собчак участвовал и бывший муж Айзы, Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф. Музыкант назвал девушек кавказских национальностей «хачухами», а позже в личном аккаунте Instagram публично извинился за сказанное.