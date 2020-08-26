Айза, Элвис и рассерженный Дмитрий: почему Анохина боится остаться без сына

Блогер боится, что бывший муж заберет у нее ребенка, но эксперты уверяют, что закон на ее стороне.

Бывшая жена репера Гуфа Айза Анохина объявила о разводе со своим вторым мужем — серфером Дмитрием Анохиным.

Встал вопрос о воспитании их общего сына Элвиса, которому сейчас три года. По словам звезды, Дмитрий намерен забрать ребенка, так как Айза якобы запрещает ему с ним общаться.

Своими опасениями Анохина поделилась с подписчиками и открыто заявила, что боится потерять малыша больше всего на свете.

При этом адвокаты считают, что в России суд чаще всего на стороне матери. Разумеется, в том случае, если она ведет здоровый образ жизни.

«У Айзы могут забрать ребенка только если она наркоманка или злоупотребляет алкоголем. Также если она осуждена и отбывает срок в колонии или создает условия, в которых жизнь малыша бы подвергалась опасности. Айза не соответствует этим категориям, и поэтому мы можем говорить, что муж вряд ли отберет у нее сына. Кроме того, если ребенку нет пяти лет, то в 99% случаев суды исходят из того, что связь мамы с малышом очень прочная и они склонны ее сохранить», — прокомментировала журналистам Teleprogramma.pro юрист Юлия Линник-Вербицкая.

Однако юрист Жанна Маргулис, напротив, считает, что в сегодняшних реалиях забрать по суду ребенка у матери вполне реально.

«Шестой принцип декларации прав ребенка не всегда работает. В моей практике есть случаи, когда детей суд оставляет с отцом, притом, что мама не является ни наркоманкой, ни алкоголичкой», — поясняет адвокат.



В данном случае, по мнению Жанны Маргулис, если отец заявил о своем намерении, значит, он уже предпринял все необходимые действия.

И пока суд не определил, с кем конкретно проживает мальчик, его может забрать любой из родителей.

Мы желаем Айзе решить вопрос с ребенком мирно и остаться с бывшим мужем в дружеских отношениях — хотя бы ради сына.