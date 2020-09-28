Пострадавшая от рук Данилы Козловского зрительница решила помириться с актером и театром

Жительница Санкт-Петербурга Елизавета Видус решила пойти на мировую с Академическим малым драматическим театром (МТД) после травмы, которую она получила во время представления.

Еще в декабре 2019 года Елизавета купила билет на постановку с любимым актером Данилой Козловским. На «Гамлета» отправилась в предвкушении, что насладится виртуозной игрой своего кумира не смогла.

Оказавшись на сцене, заслуженный артист РФ так вжился в роль принца Датского, что не рассчитал силы, в итоге в зал отлетела часть металлической флейты, которой актер размахивал из стороны в сторону.

Инструмент попал женщине в голову, но ни представители театра, ни сам актер не обратили на это внимание, пишет ФАН.

Помощь Елизавете оказали другие зрители, они же помогли остановить кровь, вывели ее из зала. Врачи диагностировали ушибленную рану и подозрение на черепно-мозговую травму.

Пролежав в больнице несколько дней, и не дождавшись извинений, пострадавшая решила судиться с театром.

Елизавета Видус просила взыскать с театра больше миллиона рублей: 12,2 тысячи за лечение, 8 тысяч – за билеты, столько же в качестве неустойки, еще 38 тысяч рублей – потерянный заработок на время больничного и компенсацию морального время – один миллион рублей.

В итоге на прошедшем заседании, куда должен был приехать Данила Козловский, было заключено мировое соглашение. На каких условиях представители театра смогли договориться с ценительницей искусства – осталось тайной. Но Козловский в суд так и не явился.