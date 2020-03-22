В домашней обстановке: Зуева поделилась свежим кадром с дочерью от Козловского

32-летняя Ольга Зуева вместе с Данилой Козловским снималась в фильме «Тренер». Будучи моделью, возлюбленная актера привыкла к повышенному вниманию прессы. Но, несмотря на это, девушка предпочитает не распространяться о личной жизни. Того же правила придерживается и избранник манекенщицы. Однако пара не стала скрывать рождение общего ребенка. Ольга подарила Козловскому первенца. При этом имя новорожденной дочери звездные родители пока держат в секрете.

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На личной страничке в Instagram новоиспеченная мамочка поделилась свежим снимком с дочерью в домашней обстановке. Кроха уснула на руках у Ольги. Сама модель удобно расположилась на вместительном диване. Так, чтобы не потревожить сон малышки.

«Материнство», – подписала снимок Зуева.

По словам модели, быть женщиной – это самый ценный дар. Это умение ставить нужды близких выше своих собственных интересов, получая от этого удовлетворение. Это умение быть верной, уязвимой, терпеливой, но при этом сильной, стойкой и выносливой. Это способность вынашивать и созидать новую жизнь.