Возможность есть у каждого: Данила Козловский ищет себе нового сценариста

Популярный актер и режиссер Данила Козловский ищет новых сценаристов в свою команду. 1 сентября его киностудия DK Entertainment объявила конкурс для авторов, главный приз — производство фильма или сериала по сценарию участника. Кинодеятель лично призвал нераскрытые таланты поучаствовать в этом состязании.

«Каждый режиссер, читая новый сценарий, мечтает сказать: «Я не знаю как, но я хочу это снять!» Ты можешь быть сколько угодно отличным режиссером или актером, или тем и другим одновременно, но без отличного сценария тебе не сделать отличное кино», — написал Козловский в Instagram.

Правила конкурса описаны на странице студии в социальной сети. На первом этапе участники должны прислать только синопсисы своих историй. Лучшие десять работ пройдут во второй этап, на котором нужно будет прислал полный сценарий. В финальную часть будут отобраны только три текста, из которых позже выберут победителя.