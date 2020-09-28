Скандал на сцене: в чем обвиняют победительницу «Детского Евровидения-2020»

Три года назад юная певица София Феськова из Санкт-Петербурга не смогла пройти в шоу «Голос. Дети», а теперь выиграла «Детское Евровидение-2020». Но сразу же после оглашения результатов конкурса, ее обвинили в подкупе голосов. На девочку и ее семью обрушился шквал критики и нелестных комментариев в соцсетях. Недовольные даже внесли правки в Википедию.

Как сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург», мама Софии Александра Тютюнникова признается, что никаких подкупов голосов и жюри не было. София победила честно. Она считает, что этот скандал развязали поклонники еще одного претендента на победу Рутгера Гарехта из Оренбурга.

«Еще на этапе голосования нам начали писать в соцсетях какие-то странные люди. Говорили «Куда вы вообще лезете со своей Софией?» и требовали сняться с конкурса», — рассказала Тютюнникова.

София начала петь с раннего детства. С пяти лет занимается вокалом, сейчас учится в музыкальной школе. Участвовала в различных международных конкурсах в Риге, Нью-Йорке и других городах. Россию на «Детском Евровидении» будет представлять в Варшаве.