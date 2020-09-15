«Выступали достойно»: объявлены итоги полуфинала «Детского Евровидения­» в Москве

Юных исполнителей и их песни оценивала команда профессионалов, состоящая из представителей отечественного шоу-бизнеса. Так, среди жюри отметились: Стелла Хачанянц (генеральный директор «Академии Игоря Крутого»), Алла Крутая (телеведущая), Константин Работов (музыкальный продюсер, певец, педагог), Татьяна Цыварева (главный редактор телеканала «Карусель»), Марианна Савон (продюсер, певица, педагог), Тарас Демчук (композитор).

Игорь Крутой поддержал конкурсантов:

«Я знаю, что членам жюри было непросто выбрать тех ребят, кто прошел в финал Национального отборочного тура. Все выступили достойно!» — подытожил композитор, продюсер и народный артист России.

В этот раз международный песенный конкурс для детей состоится в виде телемоста. В главной студии в Варшаве разместятся ведущие и профессиональная команда, а участники будут выступать каждый на площадке в своей стране. Непривычный формат обусловлен пандемией CoViD-19.

Впервые в конкурсе юных талантов примет участие Германия. Также в финале мы увидим конкурсантов из Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и, конечно, России.

В итоге судьи выбрали одиннадцать человек для участия в финале Национального отборочного тура «Детского Евровидения­», который состоится 25 сентября в Москве. Кто поедет на международный конкурс — решит профессиональное жюри, а также интернет-голосование. Проголосовать за песню или исполнителя можно с 16 по 24 сентября на официальном сайте «Детского Евровидения».

Финал Национального отборочного тура «Детского Евровидения 2020» смотрите 26 сентября в 18:00 на телеканале «Карусель».