В колонии найдутся желающие «подоить» Михаила Ефремова

Ближайшие годы Михаилу Ефремову предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Где именно – пока не известно. Но, скорее всего, это будут тамбовские или мордовские исправительные учреждения. Хотя об этапировании речи еще нет. Пока идет кассация, а она может затянуться до конца следующего года, актер будет сидеть в московском СИЗО №5. Но рано или поздно Ефремов окажется в тюрьме, а что его там может ждать, рассказал бывший сотрудник исправительного учреждения Калужской области. Его цитирует «Комсомольская правда».

По словам собеседника издания, имя которого не раскрывают, в колонии найдется немало желающих «подоить» Михаила Ефремова. Ведь в местах не столь отдаленных все знают о платежеспособности актера и его финансовом состоянии. При поступлении в исправительное учреждение, Ефремов проведет 14 дней на карантине, где может и остаться работать, к примеру, библиотекарем. В этом случае все будет зависеть от начальника колонии. Но, по мнению эксперта kp.ru, Ефремов не задержится на карантине, а пойдет дальше. Вот там-то его родственникам придется ежемесячно передавать за решетку килограммов 25 продуктов – и для актера, и для братвы.

Тем временем новый адвокат актера Роман Филиппов готовится к апелляции. Ранее его экс-защитника Эльмана Пашаева лишили адвокатской лицензии, после чего он признался в получении от Ефремова кругленькой суммы.