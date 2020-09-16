«У меня все нормально»: Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО

Актер, которого обвинили в ДТП со смертельным исходом, уже вторую неделю находится в московском СИЗО «Водник». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Помимо строгого распорядка дня, в изоляторе есть возможность получить письмо с воли. Написать в СИЗО может каждый желающий. Михаил Олегович успел набрать рекордное число по количеству посланий.

По словам работников «Водника», артист только за первые дни прибывания в изоляторе, получил более ста сообщений. На некоторые из них он даже ответил.

Одна из поклонниц актера обнародовала послание Ефремова. И, судя по тексту, обвиняемый верит в лучшее.

«У меня все нормально. Помогает мне юмор и самоирония. Также у меня хорошие ребята-сокамерники. Также я показательный арестант, и в этом есть свои плюсы. И, конечно, я верю в Бога. Все проходит и это пройдет. А вам спасибо за поддержку», — отметил муж Софьи Кругликовой.

Напомним, что недавно семья артиста сменила адвоката для Ефремова. Им стал юрист Роман Филиппов. Новый защитник актера специализируется на гражданском и уголовном праве. А также у него имеется 15-летний юридический стаж.