Под новой опекой: Михаил Ефремов нашел замену Эльману Пашаеву

Теперь у заслуженного артиста России новый адвокат.

Стало известно имя нового адвоката по делу актера Михаила Ефремова. Защитником подсудимого станет юрист Роман Филиппов, пишет Комсомольская правда.

В интервью коллега Филиппова — Владимир Алексеев — рассказал о том, что семья заслуженного артиста России лично попросила юриста об адвокатской услуге.

больше по теме Что из себя представляет тюрьма, в которой может отбыть срок Михаил Ефремов Рассказываем и показываем фото.

Роман Филиппов получил адвокатский статус в 2014 году. Его профессиональный профиль составляют дела гражданского и уголовного права.

Ранее муж Софьи Кругликовой отказался от дальнейшего сотрудничества с Эльманом Пашаевым. Он представлял на суде интересы артиста. Михаил Олегович дал понять, что остался не удовлетворен работой своего бывшего адвоката. Именно по этой причине следить за ходом рассмотрения апелляции семья Ефремова доверила Роману Филиппову.

Стоит отметить, что Пашаев хотел добиться минимального наказания для Ефремова. Однако в итоге его подопечный получил 8 лет тюрьмы.