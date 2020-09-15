Под новой опекой: Михаил Ефремов нашел замену Эльману Пашаеву

Стало известно имя нового адвоката по делу актера Михаила Ефремова. Защитником подсудимого станет юрист Роман Филиппов, пишет Комсомольская правда.
В интервью коллега Филиппова — Владимир Алексеев — рассказал о том, что семья заслуженного артиста России лично попросила юриста об адвокатской услуге.
Роман Филиппов получил адвокатский статус в 2014 году. Его профессиональный профиль составляют дела гражданского и уголовного права.
Ранее муж Софьи Кругликовой отказался от дальнейшего сотрудничества с Эльманом Пашаевым. Он представлял на суде интересы артиста. Михаил Олегович дал понять, что остался не удовлетворен работой своего бывшего адвоката. Именно по этой причине следить за ходом рассмотрения апелляции семья Ефремова доверила Роману Филиппову.
Стоит отметить, что Пашаев хотел добиться минимального наказания для Ефремова. Однако в итоге его подопечный получил 8 лет тюрьмы.
Напомним, что Пресненский суд Москвы признал заслуженного артиста России виновным в гибели человека в ДТП. Отбывать свой срок Михаил Олегович будет в колонии общего режима.