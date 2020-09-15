Кто из знаменитостей может пожениться до конца года: видеопредсказание
Видео
Личные фото Дмитрия Медведева, которые многих могут удивить
Видео

Под новой опекой: Михаил Ефремов нашел замену Эльману Пашаеву

Теперь у заслуженного артиста России новый адвокат.

Под новой опекой: Михаил Ефремов нашел замену Эльману Пашаеву
Михаил Ефремов направляется на оглашение судебного заседания. Фото: Архив "КП". Автор: Макеев Иван

Стало известно имя нового адвоката по делу актера Михаила Ефремова. Защитником подсудимого станет юрист Роман Филиппов, пишет Комсомольская правда.

В интервью коллега Филиппова — Владимир Алексеев — рассказал о том, что семья заслуженного артиста России лично попросила юриста об адвокатской услуге.

Роман Филиппов получил адвокатский статус в 2014 году. Его профессиональный профиль составляют дела гражданского и уголовного права.

Ранее муж Софьи Кругликовой отказался от дальнейшего сотрудничества с Эльманом Пашаевым. Он представлял на суде интересы артиста. Михаил Олегович дал понять, что остался не удовлетворен работой своего бывшего адвоката. Именно по этой причине следить за ходом рассмотрения апелляции семья Ефремова доверила Роману Филиппову.

Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда перед началом рассмотрения дела о ДТП со смертельным исходом. Фото: Архив «КП». Автор: Макеев Иван

Стоит отметить, что Пашаев хотел добиться минимального наказания для Ефремова. Однако в итоге его подопечный получил 8 лет тюрьмы.

Напомним, что Пресненский суд Москвы признал заслуженного артиста России виновным в гибели человека в ДТП. Отбывать свой срок Михаил Олегович будет в колонии общего режима.

Тэги

ДТП ЕфремовМихаил Ефремов последние новостисобытия в Москвесудебные разбирательства