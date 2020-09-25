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«Я никогда не перейду черту»: Джигурда рассказал, как относится жена к его перформансам с Волочковой

Недавно балерина опубликовала видео, на котором артист ощупывает ее бюст.

«Я никогда не перейду черту»: Джигурда рассказал, как относится жена к его перформансам с Волочковой
Никита Джигурда. Фото: globallookpress.com

44-летняя балерина Анастасия Волочкова несколько дней назад разместила в своем микроблоге видео, на котором запечатлена вечеринка с Никитой Джигурдой. На записи актер нескромно поглаживает грудь Волочковой, обещает привезти ей из заморских стран чудище для утех и целует щеки балерины. В ответ артистка заявила, что ее бюст такой пышный от природы. И пластика здесь не уместна.

В Instagram многие решили, что оба артиста слишком много выпили, и все, что попало на видео, было сказано и сделано случайно. В интервью сайту Teleprogramma.pro эпатажный актер рассказал, что на самом деле ситуация была под полным контролем:

«Мы же знаем, на что реагирует народ. Договариваемся и играем. А если мы будем трезвые, то кому это надо. По рюмочке накатим, а играем так, словно мы выпили каждый по пузырю».

Джигурда женат на фигуристке Марине Анисиной. Фривольное видео артиста и балерины вызвало вопросы относительно брака Джигурды. Однако, актер поспешил успокоить неравнодушных: жена реагирует абсолютно спокойно.

«Я выступал в ночных клубах и у меня был кордебалет топлес. Я пою песни, читаю стихи, поглаживаю женщин, а вы наверняка не позволите своему мужу на сцене трогать голых девчонок. Я все-таки артист. Но Марина Анисина знает, что я никогда не перейду ту черту, которую переступают многие. К тому же Марина и Анастасия постоянно контактируют», — объяснил свое поведение актер.

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