«Быстро и профессионально»: Волочкова в голубом трико показала разминку в домашнем балетном зале

Как заметила танцовщица, работа по несколько часов в день для нее радость и отдушина.

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram показала свою разминку в домашнем балетном зале. На видеозаписи она запечатлена в красивом голубом трико. Как отметила звезда, работа в любимом зале по несколько часов в день – это для нее не только труд, но и радость с отдушиной.

«Быстро, весело, профессионально. Жизнь на пуантах – это счастье! Первый раз я надела пуанты в возрасте девяти лет в первом классе балетного училища (Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. – Прим. ред.) в родном Санкт-Петербурге. Тогда пальцы стирались в кровь». Анастасия Волочкова

Отметим, что Анастасия Волочкова, как она ранее говорила, собирается выйти замуж в октябре нынешнего года. Для торжества она выбрала красивую дату — 10.10.2020. Правда, позже уточнила, что, возможно, из-за пандемии перенесет радостный день в своей жизни на более поздний срок.

Своего избранника Анастасия от широкой общественности до сих пор скрывает. От отношений с бизнесменом Игорем Вдовиным у балерины есть пятнадцатилетняя дочка Ариадна.