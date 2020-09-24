«Какая секси»: Бузова взорвала Сеть фотографией без белья в красном мини

Ольга Бузова в последнее время находится на пике своей популярности. Девушка записывает один музыкальный хит за другим, успешно ведет программу «Дом-2», участвует в телепроекте «Ледниковый период».

Кроме того, она хорошеет день ото дня – ее фигура, лицо, прическа и стиль в одежде частенько вызывают восхищение у публики и профессиональных экспертов. К примеру, накануне образ звезды в черном облегающем платье с рокерским оттенком заслужил похвалу у имидж-стилиста своей безупречностью и выверенностью. Вместе с тем, поющая ведущая позволяет себе некоторые шалости – она нередко игнорирует предмет женского гардероба, который считается практически обязательным. Речь идет о бюстгальтере.

Ранее она предстала на публике в коротком черном топе без лифчика и в салатовой юбочке. Теперь Ольга засветилась на съемках в красном силуэтном мини-платьице.

«Сегодня я была леди в красном», — подписала она обнародованный фотокадр с этим образом.

«Леди не носят юбки выше колен», — заметила имидж-стилист Ольга Трофимова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Однако длина – это пол беды, фолловерам возлюбленной Давида Манукяна бросилось в глаза иное.

«Никого не смущает отсутствие белья?», «Лифчик не пробовала надевать?», «Опять грудь засветила», «Вот зачем?!» — пишут в аккаунте Бузовой поклонники.

Впрочем, как всегда, армия фанатов знаменитой блондинки пришла на помощь любимице и встала в комментариях на ее сторону.