«Дерзкий образ с искорками рока»: Бузова блистала в силуэтном платье с металлическим пуговицами в свете

Выход Ольги Бузовой на вечеринку по поводу премьеры фильма «Стрельцов» не остался незамеченным. Звезда предстала в свете с новой прической: трендовой «розеткой» на макушке и челкой-шторкой. Плюс ко всему, певица примерила платье, которое притягивало взгляды окружающих.

Актуальный лук блондинки не ускользнул и от взора профессионала — имидж-стилист Ольга Трофимова обратила внимание, что он отвечает практически всем известным трендовым позициям и охарактеризовала его, как «дерзкий образ с искорками рока».

«Эффектное мини и глубокий V- образный вырез платья демонстрируют прекрасную фигуру Ольги. А черный цвет заставляет любую стройную девушку звучать всеми гранями стиля. Акцентными в образе являются лодочки и металлические пуговицы. Прическа показывает нам роскошные скулы ведущей и изящные ключицы. Все очень гармонично и вкусно», — заметила эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», имеет более чем десятилетний опыт работы.