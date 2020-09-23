Лера Кудрявцева: «Вдовы знаменитых мужчин сражаются за наследство»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
У Баскова в лимузине золотой руль, а у Киркорова – кровать: на каких…
Видео

«Богиня!»: 71-летняя Пугачева запечатлела себя с нюдовым макияжем и объемной прической

Примадонна удостоилась комплимента и от Николая Баскова.

«Богиня!»: 71-летняя Пугачева запечатлела себя с нюдовым макияжем и объемной прической
Алла Пугачева и Максим Галкин. фото: Instagram.com/maxgalkinru/

Алла Пугачева после карантина стала меньше сидеть дома. Певица находит поводы, чтобы навестить друзей или блеснуть на вечеринке. Недавно она впервые отвела двойняшек Лизу и Гарри в школу. Тогда 71-летняя артистка отметилась на праздничной линейке, представ в мини-юбке и косухе. Стиль Примадонны за последние годы изменился. Она стала предпочитать более молодежные и современные образы. Это подмечал и историк моды Александр Васильев.

Неожиданно в среду, 23 сентября, Алла Борисовна принарядилась и решила запечатлеть себя в своем Rolls-Royce. По всей видимости, она собралась на чей-то праздник. Певица сделала объемную прическу с локонами и вечерний макияж. Глаза артистка подкрасила черными тенями, сделав широкие стрелки, а губы подчеркнула нюдовой помадой. Пугачева покрасовалась на камеру, улыбнувшись. Видно, что она облачилась в белоснежное пальто, которое надела поверх алого одеяния.

Максим Галкин разместил на своей странице ролик с женой. Многие поклонники были удивлены тем, как она выглядит. Не остались в стороне и многочисленные друзья пары:

«Богиня», — заявил Николай Басков.

«Время не властно над этой женщиной», — отметилась блогер Лилия Абрамова.

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева фотоЗвездный стильмакияж глазМаксим Галкин