«Ничего не осталось, как отойти в сторону»: Челобанов вспомнил, как Пугачева ушла к Киркорову

Композитор Сергей Челобанов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался с певицей Аллой Пугачевой.

«Отношения с Аллой — это было великолепно. С точки зрения работы скажу так: я в будущем не нашел другого человека, с которым было так интересно работать. У моих родителей было удивление, что мы с Аллой вместе. Потом восторг. Алла говорила мне: «Я твоя гастрольная жена». Сергей Челобанов

Как отметил композитор, и Пугачева, и он были в то время женаты. Примадонна состояла в браке с концертным директором Евгением Болдиным. «Наши вторые половинки проявили себя как умные, терпеливые и понимающие люди. Это дорогого стоит. Я им очень благодарен за это. Не знаю, вытерпел ли я на месте своей жены такое. Они молодцы. Я и сейчас люблю Пугачеву. Сказать, что она решила проучить меня своим замужеством с Киркоровым — не могу. Но что-то есть в этом. Мене ничего не осталось, как отойти в сторону. Не морду же ему бить. Алла сама приняла такое решение», — сказал композитор.

Сергей Челобанов — известный композитор. С Аллой Пугачевой они были вместе три года. И все это время пара жила гражданским браком.