«Универсальный вариант»: Пугачева, Навка и другие звезды выбрали джемперы оверсайз

Неожиданно подступила осень — время, когда нужно снова доставать теплую одежду. Облачаться в трехслойные наряды не горит желанием ни одна девушка после лета, поэтому мы решила рассказать об универсальном предмете гардероба, который можно носить с юбками, платьями, брюками и джинсами, при этом в нем тепло и уютно. Речь идет о джемпере. Какой фасон в тренде в этом году и как избежать модных ошибок в образах, нашим читателям поведала фэшн-эксперт журнала Vogue Анна Бжедугова.

«Джемпер — это базовая вещь в гардеробе. Но при этом подобрать действительно универсальный вариант бывает не так просто, как кажется. К примеру, трикотажные изделия уже давно покинули подиумы, а вот крупная вязка и объемы — это тренд, который не только дизайнеры, но и различные представители модной индустрии очень любят использовать в своих образах. Конечно, есть два главных совета по выбору базового джемпера — это минимум декоративных деталей и натуральность ткани», — пояснила эксперт.

Звездные модницы

Жена известного модельера Валентина Юдашкина Марина в 61 год может похвастаться хорошей фигурой и отменным чувством стиля. Многие нарды ей подбирает муж. Она очень часто сочетает юбки макси с джемперами, которые старается подбирать в тон, создавая монохромные образы.

«Сразу хочется сменить верх. Вот представьте, если бы на Марине был плотный пиджак, рубашка или даже базовая футболка с джинсовкой. Образ сразу бы перекочевал из старомодного, неправильно структурированного, в более интересный и даже более женственный. Свисающая ткань джемпера никак не подчеркивает фигуру, хотя с этой прекрасной и легкой юбкой это можно было сделать», — дала совет Бжедугова.

Подруга семьи Юдашкиных Алла Пугачева тоже любит объемные джемперы. При этом певица делает акцент на стройных ногах, облачаясь в джинсы или капри.

«Опять же, большая ошибка в выборе ткани и фасона. Ткань подчеркивает только недостатки, и надо сказать, что трикотаж вообще нельзя назвать актуальным материалом. Сейчас актуальны формы, а не их отсутствие», — высказалась Анна.

Саша Савельева всем знакома по группе «Фабрика». Девушка обладает эффектной внешностью. Став мамой, она все чаще облачается в уютные джемперы и джинсы. Для нее это комфортный образ для прогулок.

«Хороший свитер и приятный цвет! Саше он очень подходит, хорошо контрастирует с голубыми глазами, а как мы знаем, то, что надето сверху, приковывает внимание больше всего. Присутствует вязка, что сразу добавляет вещи лаконичности. За объемные рукава этому образу тоже можно начислить балл», — отметила эксперт.

Татьяна Навка тоже в обычной жизни любит комфорт при выборе нарядов. Даже в театре не так давно она была в джемпере, который сочетала с юбкой, а акцент на талии спортсменка сделала с помощью пояса.

«Возможно, с джинсами или с широкими брюками этот свитер смотрелся бы уместно. Но почему-то здесь присутствует этот несуразный ремень, который даже не подчеркивает талию, а будто бы служит «держателем» юбки. Если выбрать менее плотный материал свитера, более удлиненную модель, то можно было бы и подчеркнуть его ремнем, выделив талию», — считает Бжедугова.

Артистка и ведущая Юлия Меньшова отличается женственным стилем. Она любит носить платья и юбки, которые легко сочетает с джемперами. При этом она отдает предпочтения как ярким, так и пастельным тонам.

«Очень удачный пример, как нужно носить ремень в комплекте со свитером и юбкой! Форма свитера и горловина делают образ интереснее, при этом не теряется талия, ткань пересекается между собой, создавая целостный образ. Хорошая игра цветов, нет повторяющихся оттенков, но они все работают заодно», — пояснила Анна.

Продюсер Яна Рудковская обожает быть в центре внимания. В этом году она одна из первых стала украшать защитные маски, делая из них произведение искусства. А вот ее модные образы, как оказалось, не всегда удачные, хоть и состоят из тяжелого люкса.

«Цветы, розовый, фатин, пайетки, узор… Это конкретный перебор. Много всего, все не вяжется друг с другом, будто образ подбирался по принципу цвета и того, что ближе лежало в гардеробе. Несмотря на то, что все вещи брендовые, друг с другом они не вяжутся», — предупредила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.