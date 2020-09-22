В соблазнительном мини: Стася Милославская показала стройные ноги на премьере фильма «Стрельцов»

Премьерный показ спортивной драмы «Стрельцов» собрал многих звезд шоу-бизнеса и, конечно, съемочную группу. Стася Милославская сыграла в фильме жену футболиста, роль которого исполнял ее возлюбленный Александр Петров. Правда, на премьеру пара пришла не вместе, да и фотографам позировала по отдельности.

Для мероприятия актриса выбрала смелый образ. Стройные ноги подчеркнула мини-юбкой кофейного оттенка. Ее дополнила белой кофтой с нарядным воротником-стойкой с рюшами. А завершила все укладкой в любимом стиле: небрежными локонами. К слову, по сравнению с Александром Петровым, который пришел на премьеру небритый и заметно постаревший, Милославская выглядела неплохо.

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На больших экранах картину Ильи Учителя «Стрельцов» можно увидеть уже с 24 сентября.