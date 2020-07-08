Счастливы и влюблены: Стася Милославская показала, как проводит отпуск с Александром Петровым

Влюбленные проводят летние дни вместе. Они предпочли на время забыть о работе и отдохнуть на природе.

Александр Петров является одним из самых популярных и перспективных российских актеров. Последние несколько лет он работал над несколькими проектами, поэтому в год у него было всего по несколько выходных. К 31 году он снялся в десятках картин, включая «Лед», «Гоголь», «Звоните Ди Каприо» и «Полицейский с Рублевки».

Но теперь он гораздо реже появляется на публике и более тщательно отбирает проекты, в которых ему предлагают сниматься. После самоизоляции актер решил провести отпуск со своей девушкой Стасей Милославской.

Они познакомились год назад во время съемок фильма «Стрельцов». Их отношения стали развиваться очень стремительно. Уже через несколько месяцев девушка стала жить с возлюбленным, а недавно на ее 25-летие Петров подарил ей котенка Саманту, о которой та давно мечтала. Теперь они сбежали от городской суеты на природу. На днях актер поделился видео, на котором осваивает катание на водной доске.

Если Александру удалось полноценно прокатиться на доске по реке, то Стася с трудом смогла встать на доску. По всей видимости, позже они отправились на вечернюю прогулку. Актер был в привычном ему наряде — белой футболке, куртке и бейсболке. Милославская тоже выбрала стиль casual. На ней были песочные брюки, футболка, джинсовая куртка и шляпа.

«Хиханьки да хаханьки», — написала актриса.

В кадре влюбленные улыбались, демонстрируя идиллию. Поклонники восхитились трогательным фото. Многие ждут, что скоро Петров сделает избраннице предложение руки и сердца.

«Такие вы классные», «Счастливые Вупсень и Пупсень», «Вы такие клевые и живые!», «А вы вместе? Вы очень смотритесь», «Такие классные, мне кажется вы даже похожи, счастья вам на долгие года», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Александр встречался с Ириной Старшенбаум. Они даже объявили о помолвке в 2017 году, но спустя два года расстались.