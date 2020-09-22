Петров и Милославская на премьере «Стрельцова» позировали фотографам порознь

В Москве проходит премьерный показ картины Ильи Учителя «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли. Выход на большие экраны спортивной драмы о жизни кумира миллионов Эдуарда Стрельцова должен был состояться еще весной, но помешал карантин.

Кажется, именно карантин не очень хорошо повлиял на внешность Петрова. Он оброс и заметно прибавил несколько лет. Но самый главный вопрос этого премьерного вечера: неужели Петров и Стася Милославская расстались? На мероприятие они приехали порознь. И фотографам позировали по отдельности. А ведь в картине играли супружескую пару.

больше по теме По морям: Александр Петров поделился свежим отпускным кадром со Стасей Милославкой Актер из трилогии о Гоголе скрывает от поклонников свое местонахождение.

Отношения пара перестала скрывать от публики еще в начале года. Они отправились в новогоднее путешествие в Таиланд, где Александр признался девушке в любви.