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Ольга Бузова с модной челкой призналась, что влюблена в талант Александра Петрова

Певица и телеведущая пришла на закрытую премьеру фильма «Стрельцов».

Ольга Бузова с модной челкой призналась, что влюблена в талант Александра Петрова
Ольга Бузова. Фото: Лариса Кудрявцева. Архив: "Экспресс-газета"

Спортивная драма Ильи Учителя «Стрельцов» выйдет на большие экраны 24 сентября. За два дня до премьеры в Москве состоялся закрытый показ картин, который посетили многие представители столичного бомонда. Не смогла пропустить такое мероприятие и Ольга Бузова. Причем в кинотеатре она появилась в необычном образе.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Teleprogramma.pro

Черное платье с короткими рукавами и золотистыми крупными пуговицами, собранные в строгий пучок волосы и светлая челка. Кстати, перед премьерой Ольга призналась, что является давней поклонницей таланта Александра Петрова.

Главным героем картины «Стрельцов» стал Эдуард Стрельцов — популярный советский футболист, который уже в 19 лет стал чемпионом мира. Главные роли сыграли Александр Петров и его девушка Стася Милославская.

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