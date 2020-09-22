Лидия Федосеева-Шукшина допустила примирение с Бари Алибасовым

Но прощать мужу «украденную» квартиру она не намерена.

Лидия Федосеева-Шукшина допустила, что не станет разводиться с Бари Алибасовым. Сейчас пара судится сразу по двум делам: первый спор касается квартиры, которую Алибасов переоформил на своего помощника, а второй – развода.

21 сентября состоялось очередное судебное заседание по квартире в Новой Москве. Алибасов настаивает, что жена подарила ему жилье, так что дальнейшая судьба недвижимости ее не должна волновать. А вот у актрисы иная позиция: она заявляет, что квартира была переоформлена на Бари Алибасова фиктивно.

Что касается развода, то выходя из судебного заседания, Федосеева-Шукшина ответила намерена ли она расставаться с мужем или нет.

«Думаю, что нет. Он [развод.. – ред.] не нужен нам», — ответила Федосеева-Шукшина 5-tv.ru.

Следующее заседание по данному вопросу назначено на 29 сентября. Супруги дают противоречивые комментарии по поводу расставания. Недавно Бари Алибасов заявлял, что не хочет расходиться с женой.

Пара поженилась в 2018 году. В августе 2020 года продюсер решил поставить точку в отношениях. Именно он был инициатором разрыва. Объясняя свое решение Бари Каримович отметил, что в семье жены «творится какое-то безобразие», пишет argumenti.ru.