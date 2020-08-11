Лидия Федосеева-Шукшина добилась наложения ареста на квартиру в Новой Москве

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной, Юлия Вербицкая-Линник, сообщила, что ее подопечной удалось добиться наложения ареста на квартиру в Новой Москве. Теперь звезда будет добиваться через своих представителей получения документов регистрационного дела. Женщина хочет увидеть договор, заключенный между ее мужем, продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым, и его помощником Сергеем Моцарем.

Как отметил адвокат, актрисе интересно посмотреть, кто ранее подал документы на регистрацию от ее имени.

Отметим, что Федосеева-Шукшина хочет, чтобы квартира в Новой Москве досталась сыновьям ее дочери Марии. При этом женщина мечтает наладить отношения с мужем Бари Алибасовым. Она думает, что того могли ввести в заблуждение. Актриса уже несколько месяцев не видела Алибасова. Где тот на самом деле находится сегодня, остается только гадать. Ходили, к примеру, слухи, что он в больнице.

Напомним, что ранее актриса переписала квартиру в Новой Москве на Бари Алибасова. Тот, в свою очередь, по каким-то причинам переписал ее на своего помощника Сергея Моцаря, после чего и начались судебные разбирательства, которым пока не видно конца и края, сообщает «СтарХит».