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Шик, блеск, красота: Водянова в компании подруг и сына провела уикенд на яхте

Модель отпраздновала вовсе не свою свадьбу, а день рождения подруги.

Шик, блеск, красота: Водянова в компании подруг и сына провела уикенд на яхте
Наталья Водянова. Фото Global look press

Наталья Водянова после сообщений в СМИ о бракосочетании с Антуаном Арно обнародовала в социальных сетях счастливые мгновения. Однако на фото оказалось вовсе не свадебное торжество, а празднование дня рождения подруги Мариякарлы Босконо, итальянской модели.

Водянова в компании подруг и сына провела уикенд на яхте. Фото
Водянова в компании подруг и сына провела уикенд на яхте. Фото: https://www.instagram.com/natasupernova/

Девушке исполнилось 40 лет, в честь этого события она провела уикенд в компании подруг и сына Водяновой Лукаса на роскошной яхте.

Водянова в компании подруг и сына провела уикенд на яхте. Фото
Водянова в компании подруг и сына провела уикенд на яхте. Фото: https://www.instagram.com/natasupernova/

«Поздравляю с днем рождения, эту женщину-ураган. Мой лучший друг, замечательная мать и крестная, икона моды, бесконечный источник вдохновения для всех нас и самый веселый человек, которого я знаю. Сохраняй праздничное настроение сегодня и каждый день!» — обратилась к своей подруге Наталья.

Отметим, что модели предстали на фото без макияжа и укладок, примерив скромные закрытые купальники. В этом милом сдержанном виде они были не менее прекрасны, чем на подиуме. 18-летний наследник избранницы Антуана Арно отлично себя чувствовал в компании взрослых дам.

Сын Водяновой с ее подругой Босконо. Фото
Сын Водяновой с ее подругой Босконо. Фото: https://www.instagram.com/natasupernova/

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звездный отдыхНаталья ВодяноваНаталья Водянова и Антуан АрноНаталья Водянова фото