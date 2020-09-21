Экс-адвокат Михаила Ефремова отказался заниматься делом Ксении Собчак

Недавно Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса. После этого он решил раскрыть подробности дела Михаила Ефремова и признался, что получил от актера кругленькую сумму. Правда, уточнять, какую именно, не решился. Сослался на адвокатскую этику. Кроме того, правозащитник рассказал, что отказался браться за дело Ксении Собчак. Эти признания прозвучали в программе НТВ «Новые русские сенсации».

По словам Эльмана Пашаева, он мог заняться делом Собчак, но ему «хватило одного шоу». Речь идет о скандальной съемке Ксении в монастыре Свердловской области, куда телеведущая приехала делать репортаж. Там у нее забрали исходные записи и даже оттолкнули так сильно, что та упала. Недолго думая она обратилась в правоохранительные органы. После просмотра записи с падением Собчак, Пашаев отказался участвовать в этом деле.

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А у Михаила Ефремова тем временем новый правозащитник. Роман Филиппов уже готовится к апелляции. Помимо 15-летней юридической практики, за его спиной титулы чемпиона Европы и мира по армрестлингу.