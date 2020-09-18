В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Ефремова

В начале сентября заслуженному артисту России Михаилу Ефремову вынесен приговор по делу о смертельной аварии, которую актер театра и кино учинил в центре Москвы этим летом. Судья постановила признать мужа Софьи Кругликовой виновным и отправила его на 8 лет в места не столь отдаленные.

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Артист поспешил поменять адвоката, теперь вместо одиозного Эльмана Пашаева его защищает Роман Филиппов. Стало известно, что 18 сентября юрист подал апелляцию, в которой просит отменить приговор и назначить своему подзащитному условный срок. По мнению Филиппова, содеянное Ефремовым «тянет» на 4 года.

Напомним, авария, в которой признан виновным Ефремов, произошла 8 июня вечером на Смоленской площади. Артист выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Сергея Захарова, 57-летнего курьера. Мужчина погиб, не приходя в сознание. Ефремов, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе судебного разбирательства артист свою вину в смертельном ДТП не признавал, и лишь в последнем слове покаялся.