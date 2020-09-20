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Кругленькая сумма: Эльман Пашаев признался в получении гонорара

Адвокат получил гонорар за защиту Михаила Ефремова.

Кругленькая сумма: Эльман Пашаев признался в получении гонорара
Эльман Пашаев. Фото: Михаил Фролов. Архив "КП"

Эльман Пашаев признался в получении гонорара за защиту Михаила Ефремова. Цифру не раскрыл, ссылаясь на адвокатскую этику, но отметил, что в ней много нулей. Заявление правозащитник сделал в эфире программы НТВ «Новые русские сенсации».

По словам Пашаева, сумма складывалась исходя из объема работы, а ее было много. Кроме того, в эфире канала адвокат обратился к Михаилу Ефремову и пожелал ему беречь себя. Напомним, что накануне Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса.

А тем временем у актера новый защитник. Им стал 42-летней Роман Филиппов, который, помимо юридической практики в московской компании,  является еще чемпионом мира по армрестлингу. Именно он будет представлять интересы актера на апелляции.

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