В одних тесемках: Наталья Рудова в откровенном бикини блеснула фигурой

Актриса опубликовала горячее видео в Instagram и предусмотрительно отключила к нему комментарии.

Наталья Рудова любит порадовать поклонников горячими фото или даже видеороликами. Полуобнаженные кадры всегда вызывают бурю эмоций у нее многомиллионной армии подписчиков. На этот раз Наталья решила не давать фанатам такую возможность и попросту отключила комментарии к своей новой публикации в Instagram. А видео было очень горячим.

Актриса позировала на яхте в одном бикини. Причем, состоял он практически из одних тесемок. Лишь небольшие кусочки ткани едва прикрывали интимные части тела актрисы.

«Я просто хочу пожелать всем добра… нам его очень не хватает», — оставила загадочную подпись к видеоролику Рудова.

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Недавно Рудова рассказала, что смогла бы сняться в кино в постельной сцене. Но при этом назвала обязательное условие. Такое возможно, если режиссером фильма будет Квентин Тарантино.