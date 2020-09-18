«Просто Афродита»: Рудова в бикини с кольцами выпорхнула из морской пучины

Актриса Наталья Рудова в Instagram поделилась красивой видеозаписью со своего отдыха. В кадре она буквально выныривает из морской пучины. На звезде, надо отметить, красовалось соблазнительное розовое бикини с кольцами.

«Прибывшая из пены морской. Ваша — Афродита Александровна». Наталья Рудова

«Ой, Наташенька, опять сухой из воды вышла», «Что-то наша Афродита, по-моему, вес лишний набрала на отдыхе», «Уже десять раз смотрю и все думаю, как же можно так красиво прыгнуть назад», «Вот это шикарные бедра», «Просто Афродита», — заметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что в этом году Наталье Рудовой исполнилось 37 лет. Наибольшую известность ей принесли роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага». Добавим, что Наталья Рудова практически ничего не рассказывает о своей личной жизни. Актриса никогда не была замужем. При этом ей с завидной регулярностью приписывают различные романы.