«В форме идеального сердечка»: Наталья Рудова в лимонном купальнике засветила прелести фигуры

Наталья Рудова редко рассказывает о личной жизни. Звезда сериала «Татьянин день» предпочитает уединенно жить в своей новой квартире в Москве. Она занимается спортом, стараясь поддерживать себя в форме. Поэтому многие удивились, когда недавно увидели актрису с округлившимся животом, который выпирал из-под футболке. Появились слухи, что она беременна, а отцом ребенка может быть владелец сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов.

Однако Рудова посмеялась над сплетнями. Она заверила, что просто плотно поела, а мужчина, который был с ней в ресторане, всего лишь ее друг. Девушка отметила, что умеет надувать живот, поэтому всех потроллила. А теперь она дразнит поклонников снимками, на которых позирует в бикини. Она не скрывает, что мечтает улететь на море. На новом снимке Наталья позировала в лимонном купальнике с открытой спиной. Она показала изящные изгибы фигуры и округлые ягодицы.

«Устала от Москвы… мне срочно нужно к океану или морю… Это самые сильные объятия в моей жизни.. обожаю», — написала звезда.

Поклонники поразились тому, как выглядит 37-летняя актриса. Многие одарили ее комплиментами. «Наташа, твоя попа в форме идеального сердечка, прям символ любви», «Горячая», «Фигура топчик», «Пятую точку отъела на карантине», «Какой красивый орех», «Аппетитная», «Наталья, вы такая красавица! О такой фигуре, как у вас, можно только мечтать», «Как Бузова, все показала», — прокомментировали пост подписчики.