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«Маша и балет»: Лера Кудрявцева показала танцы двухлетней дочки

Телеведущая решила привить Маше чувство высокого искусства.

«Маша и балет»: Лера Кудрявцева показала танцы двухлетней дочки
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv

Накануне телеведущая Лера Кудрявцева поздравляла мужа Игоря Макарова с днем рождения. Хоккеисту исполнилось 33 года. Своим фанатам она призналась, что по такому случаю даже оливье приготовила. Сразу после праздника Кудрявцева решила проникнуться высоким искусством и отвела двухлетнюю дочь Машу на балет.

«Маша и балет», — подписала серию видеороликов в своем Instagram Кудрявцева.

На занятиях девочка была в полной экипировке: ярко-желтая майка, розовая пачка и милые хвостики, — чем не балерина.  Правда, занятия ей, судя по всему, не очень понравились.

Кудрявцева часто делится с подписчиками видеороликами своей маленькой дочки. Недавно она показывала семейную прогулку по Москве и веселые игры Маши с папой.

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