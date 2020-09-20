«Маша и балет»: Лера Кудрявцева показала танцы двухлетней дочки

Накануне телеведущая Лера Кудрявцева поздравляла мужа Игоря Макарова с днем рождения. Хоккеисту исполнилось 33 года. Своим фанатам она призналась, что по такому случаю даже оливье приготовила. Сразу после праздника Кудрявцева решила проникнуться высоким искусством и отвела двухлетнюю дочь Машу на балет.

«Маша и балет», — подписала серию видеороликов в своем Instagram Кудрявцева.

На занятиях девочка была в полной экипировке: ярко-желтая майка, розовая пачка и милые хвостики, — чем не балерина. Правда, занятия ей, судя по всему, не очень понравились.

Кудрявцева часто делится с подписчиками видеороликами своей маленькой дочки. Недавно она показывала семейную прогулку по Москве и веселые игры Маши с папой.