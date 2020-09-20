«Чудесный вечер»: Кудрявцева в белом двубортном пальто и кроссовках запечатлелась на прогулке с мужем

В день рождения Игоря Макарова телеведущая впервые за долгое время совершила променад.

19 сентября хоккеисту Игорю Макарову исполнилось 33 года. Муж 49-летней ведущей «Секрета на миллион» Леры Кудрявцевой отметил день рождения в кругу семьи. Звезда приготовила для своего возлюбленного его любимый салат оливье и украсила дом воздушными шарами.

Вечером пара отправилась поужинать в стейкхаус в центре столицы. После ужина чета совершила романтический променад. На Кудрявцевой было надето белое пальто, черные леггинсы и кроссовки в тон. Кстати, ранее мы писали о модных осенних сочетаниях с этой спортивной обувью. И образ Леры является, по мнению имидж-стилиста Анастасии Пахолковой, одним из трендовых.