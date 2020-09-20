«Человек же уже умер»: мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Михаила Ефремова

Мария Ивановна живет в селе Кузьминском рядом с еще одним сыном Валерием.

У погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова есть пожилая мать. Мария Ивановна живет в селе Кузьминском, где много лет проработала главным агрономом. Сейчас по хозяйству ей помогает еще один сын Валерий, который живет неподалеку. Смерть Сергея женщина переживает тяжело, но виновного в ДТП Михаила Ефремова простила. Об этом сообщает «Собеседник».

«Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это… А потом… Куда же деваться?! Почему же его не прощать… Человек ведь уже умер», — сказала Мария Ивановна.

Также она отметила, что накануне гибели сына чувствовала сильное недомогание. К слову, потерпевшей в деле о ДТП ее не признали, а мнение о случившемся не учли.

Михаил Ефремов уже отбывает наказание. Приговор ему вынесли 8 сентября. За решеткой актер проведет 8 лет. Но новый адвокат Роман Филиппов уже готовится к апелляции.