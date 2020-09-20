«Качаюсь на качелях»: Галкин показал, как отдыхает в саду возле своего роскошного замка

Максим Галкин – настоящий семьянин и домосед. Свободное время он предпочитает проводить в собственном доме, а точнее в замке с обширным садом.

Недавно он вместе с сыном Гарри собрал великолепный урожай черешни. Родственники попробовали фрукты прямо с куста и пришли в неописуемый восторг от их вкуса. Любопытно, что многие деревья в саду укоренили Алла Пугачева и Максим Галкин собственноручно. Они также разбили теплицу, вырастив в ней кабачки, огурцы и зелень.

Естественно, юморист не только трудится в своем саду, выращивая овощи и фрукты. Чаще всего, он здесь либо играет с детьми, либо релаксирует в одиночестве. Недавно, он показал, как наслаждается видом своего искусственного водоема с кувшинками. А в последнем посте личного блога обнародовал видео, как отдыхает на качелях своих детей.