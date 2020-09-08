«С Царевной-лягушкой»: Галкин показал искусственный пруд с кувшинками возле своего замка

Максим Галкин около 10 лет живет со своей женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри в замке, построенном по эксклюзивному проекту в английском стиле. Располагается имение в деревне Грязь Одинцовского района Московской области, занимая территорию около десяти гектар.

Дом имеет шесть этажей, собственную оранжерею, концертный зал, сауну, бассейн, подземный гараж. Во дворе имеется амфитеатр, зона для релакса и пикников, детская игровая площадка, два домика для прислуги и обширный сад, за которым юморист ухаживает собственноручно. Кстати, часть деревьев посадила также и Алла Борисовна, взяв саженцы со своей бывшей дачи на Истре. Сейчас она принадлежит внуку Примадонны Никите Преснякову и его жене Алене Красновой.

Как оказалось, это далеко не все, что есть в имении звезд. Возле роскошного дома Галкин также обустроил искусственный водоем, засадив его растениями и украсив сказочными статуэтками. Как он выглядит, Максим показал в личном блоге.