«Глазами любимого»: Анастасия Волочкова показала откровенное фото

Балерина отдыхает в Турции в компании мужчины, которого скрывает.

Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться отдыхом на турецком побережье. На курорте она якобы находится не одна, а в компании мужчины, который в скором времени поведет ее под венец. Ранее балерина рассказывала, что влюбленные решили провести таким образом предсвадебное путешествие. Анастасия тщательно скрывает личность нового возлюбленного. В своем Instagram публикует только личные фото с интригующими подписями.

«Глазами любимого. Это счастье — когда светится душа», — подписала полуобнаженное фото из ванной комнаты Волочкова.

Недавно балерина показывала поклонникам, как тот самый мужчина балует ее цветами, принося букеты даже в море. Кстати, определилась Волочкова уже и с датой бракосочетания. Во второй раз замуж она собралась 20 октября 2020 года. Первое замужество Анастасии случилось в другую красивую дату – 7 июля 2007 года. Тогда она вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина. Но через несколько лет пара рассталась.