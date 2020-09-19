Анастасия Волочкова прикрылась веником во время очередных купаний в ледяной купели

Как отметила балерина, рабочий день ради общения с любимым она всегда может объявить выходным.

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram поделилась очередным видео, на котором она находится в своей уже знаменитой ледяной купели. Звезда прикрылась на записи только веничком. Она полностью обнажена. Балерина, судя по всему, наслаждается осенними деньками рядом со своим любимыми человеком.

«Это счастье, когда любой день, считающийся рабочим, можно объявить для себя выходным, и провести его с любимым. А русская баня и ледяная купель дает эффект лучше, чем салоны красоты!»

Анастасия Волочкова

Напомним, что звездная танцовщица уже второй год скрывает своего любимого человека от общественности. Ранее она отмечала, что в октябре 2020 года собирается выйти за него замуж.

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Интересно, что часть пользователей обвиняют балерину в пиаре. Они считают, что никакого любимого человека около нее нет. Возможно, звезда и в самом деле выдумывает, что около нее все время находится некий мужчина, готовый сдувать с нее пылинки.