Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели отпуск на острове

Принц Уильям и Кейт Миддлтон проверили кратковременный отпуск на острове Силли. Он уже давно стал излюбленным местом не только герцога и герцогини Кембриджских. Нередко там отдыхал и маленький Уильям с братом Гарри и всей семьей.

Как сообщает The Mirror, Кейт и Уильям приехали на остров не одни. Выходные дни они провели вместе со своими детьми. Для времяпрепровождения выбрали активный отдых — велопрогулки.

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Впервые принц Уильям приехал на остров в семилетнем возрасте. С Кейт они до этого уже дважды приезжали на Силли.

К слову, к островам у четы особая любовь. В прошлом году они отдыхали на Карибском море. Тогда британские таблоиды писали, что таким образом герцог и герцогиня Кембриджские решили отметить шестилетие своего сына.