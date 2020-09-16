«В отличной физической форме»: Валерия проводит тренировки на свежем воздухе

Певица Валерия поделилась с подписчиками видео своей уличной тренировки. Возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина опубликовала свежий кадр в личном Instagram-аккаунте.

Артистку вовсе не смущает ее возраст. Ни для кого не секрет, что Валерия многие годы занимается йогой и следит за питанием. Она убеждена, что уличный спорт — прекрасное времяпрепровождение.

«Тренировки на улице — сплошное удовольствие. Используйте для этого оставшиеся теплые деньки, засесть дома всегда успеем», — написала жена композитора Иосифа Пригожина.

Трудолюбие поп-дивы отметила даже абсолютная чемпионка мира по боксу, а также президент лиги женского хоккея Наталия Рагозина. Профессиональная спортсменка оставила положительный комментарий певице, восхитившись ее усердием:

Так держать. Лерочка в отличной физической форме!

Напомним, что недавно Валерия отметила свадьбу своего младшего сына Арсения Шульгина. Торжество прошло в одном из дорогих загородных ресторанов Москвы. Помимо артистки, молодоженов поздравили: композитор и певец Эмин Агаларов, дизайнер Эмма Салимова, певица Shena и другие. Сейчас Арсений с супругой Лианой отдыхают в Турции.