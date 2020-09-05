«Прилетели отдыхать с родителями»: сын Валерии и ее невестка проводят медовый месяц в Анталии

Арсений Шульгин остановился в фешенебельном отеле, но в первый же день его отдых с возлюбленной был испорчен рядом неприятностей.

Певица Валерия в свои 52 года может похвастаться стройной фигурой и моложавой внешностью. И это при том, что у артистки трое детей. В прошлом году тайно сочетался браком в Швейцарии ее старший сын Артемий. А недавно она женила и младшего наследника Арсения Шульгина. Он сыграл свадьбу со своей избранницей Лианой Волковой. Праздник прошел в с размахом в Москве. Певица даже несколько раз публично всплакнула от счастья.

И вот спустя несколько дней молодожены улетели в медовый месяц. В этом году из-за пандемии коронавируса у них не было большого выбора мест, где можно было бы полноценно отдохнуть. Как и Светлана Бондарчук, сыгравшая свадьбу в середине августа, они решили провести время в Турции. Арсений поделился кадрами с отдыха, на которых гуляет с женой по пляжу. 21-летний парень признался, что их отпуск не задался, но они пока стараются сохранять хорошее настроение.

«Мы наконец-то добрались до Турции, до Анталии, заселились в отель. Не буду рассказывать, как это было. У нас при заселении потеряли багаж, который мы ждали два часа. Короче, первые впечатления не самые лучшие», — поделился сын Валерии.

«Будем кайфовать, а не расстраиваться. Тут на самом деле очень красивая природа. Тут очень классно, горы, красота. Единственное, что ужасно — здесь каменистый пляж. Там реальные камни и очень больно ногам», — добавил он.

К слову, его избранница сначала гуляла в широкой рубашке оверсайз, а вечером уже облачилась в блузку свободного кроя, подогрев слухи о беременности. Паре понравился шведский стол. Арсений заверил, что его диете пришел конец.