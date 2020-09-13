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Настоящая модница: Валерия в джинсовом комбинезоне и на шпильках прогулялась по Казани

Певица расхвалила отель, в котором остановилась, и городские пейзажи.

Настоящая модница: Валерия в джинсовом комбинезоне и на шпильках прогулялась по Казани
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

После выступления на музыкальном фестивале в Сочи Валерия и Иосиф Пригожин отправились в Казань. Там они поселились в отеле, который, по словам певицы, сразил ее наповал. Также артистка отметила в своем Instagram, что Казань – очень красивый город.

«Аналогов даже и не знаю. Высочайший уровень», — написала Валерия.

Прогулялась по городу Валерия в темно-синем джинсовом комбинезоне, который надела поверх белой майки.  Также она выбрала черные полусапожки на шпильке и такого же цвета сумку с ручками и ремешком. Завершила осенний лук кожаной курткой с объемными рукавами.

«Валерия, вы как всегда прекрасны»,  писали пользователи Сети.

К гардеробу в молодежном стиле Валерия присматривается все чаще. Недавно певицу заметили в мини-шортах и колготках в сетку. А в конце августа 52-летняя артистка стала свекровью. Она женила своего младшего сына Арсения. В эти дни он со своей избранницей Лианой проводят медовый месяц за границей.

 

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