Анастасия Волочкова назвала отца своей единственной дочери альфонсом

Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой готовится к свадьбе с телеведущей Еленой Николаевой. Игорь Вдовин уже подарил звезде экрана кольцо с бриллиантом, а она вовсю принимает поздравления от друзей, коллег и подписчиков. Анастасию Волочкову тем временем одолели звонки репортеров с просьбой прокомментировать предстоящее событие. Причем настолько сильно, что она решила высказаться в своем Instagram.

«Этот Альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком. «Свадьба альфонса». Совет да любовь!», — написала Волочкова.

При этом балерина припомнила, что бизнесмен не раз брал у нее в долг крупные суммы денег.

«С первых дней нашего знакомства мой «бывший муж» постоянно брал у меня в долг огромные суммы денег (от 600 тысяч долларов до миллиона). На них он и жил. Став отцом моей дочери он пошел дальше и взял три миллиона долларов, которые не вернул до сих пор…» — отметила Настя.

Волочкова тоже готовится к торжеству. Анастасия получила предложение руки и сердца от своего нового избранника. Ранее она сообщала, что свадьба запланирована на 20 октября 2020 года. При этом, личность будущего мужа балерина до сих пор держит в тайне. Недавно в компании мужчины она отдыхала в Турции, назвав поездку предсвадебным путешествием.