«Папарацци накинулось!»: Галкин записал на видео, как играют его звездные дети

Гарри и Лиза знают о жизни публичных личностей не понаслышке.

Похоже, что отпрыскам Максима Галкина и Аллы Пугачевой хорошо знакомы последствия их звездной жизни. По крайней мере такое понятие, как «папарацци», малыши частенько используют в своем лексиконе. И даже в играх они периодически изображают корреспондентов, жаждущих узнать об их личной жизни.

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«Улыбнитесь! Папарацци накинулось на вас!» — кричит Гарри Галкин на видео, которое выложил в Сеть его отец.

Затем артист с восторгом изучает фотоаппарат, который мальчик сам собрал при помощи схемы из деталей конструктора. «Вот это да! Фантастика!» — говорит он.

О существовании папарацци, к слову, прекрасно знает и дочь Примадонны Лиза. В одной из своих игр она как-то заявила собственному отцу, который пытался «пробраться к ней в дом», что «папарацциям нет входа». Игры же, как известно, частично отражают реальную жизнь детей.