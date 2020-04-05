«Папарацциям не вход!»: Максим Галкин застукал дочь за тайной игрой

Максим Галкин недавно рассказал журналистам, что отлично чувствует себя в самоизоляции. Дескать, наконец-то появилось убедительное объяснение того, что он построил себе замок.

Действительно, на огромных площадях собственного имения юмористу скучать не приходится – артист прогуливается со своей семьей по личному парку, да и в доме есть где развернуться и чем заняться. Максим не скрывает, что чувствует себя здесь, как на курорте.

Судя по всему, неплохо живется и детям Галкина и Пугачевой. Малыши вместе с мамой занимаются музыкой и даже устраивают домашние концерты.

Да и играть вдвоем весело – ребятишки одного шестилетнего возраста, поэтому чувствуют себя вместе максимально комфортно. В свою последнюю игру с Гарри Лиза не пожелала включать даже собственного отца. Как это происходило, артист показал в личном блоге.

Соорудив нечто вроде корабля, девочка увлеченно переговаривалась с братом. В этот момент он заметила в импровизированном окне отца.