Счастливая семья: в Сети обнародовали редкое фото Пугачевой с первым мужем и юной дочкой

Всего 4 года прожила Алла Пугачева со своим первым мужем Миколасом Орбакасом, обычным цирковым артистом.

Их брак продлился с 1969 года по 1973-й. Но именно его фамилию она решила взять официально. Некоторое время Примадонна была Орбакене, хотя выступала по-прежнему как Пугачева. И именно в этих отношениях у нее появилась дочь Кристина Орбакайте.

О том, какой счастливой некогда была эта семья, решили вспомнить фанаты звезд, опубликовав в одном из своих аккаунтов в Instagram архивную фотографию народной артистки. Кроме самой Пугачевой на снимке запечатлен ее первый супруг и совсем юная Кристина. Все члены известной семьи выглядят гармонично и беззаботно.