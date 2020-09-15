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Счастливая семья: в Сети обнародовали редкое фото Пугачевой с первым мужем и юной дочкой

Звезды дурачатся на камеру и выглядят очень естественно.

Счастливая семья: в Сети обнародовали редкое фото Пугачевой с первым мужем и юной дочкой
Алла Пугачева. Фото Global look press

Всего 4 года прожила Алла Пугачева со своим первым мужем Миколасом Орбакасом, обычным цирковым артистом.

Их брак продлился с 1969 года по 1973-й. Но именно его фамилию она решила взять официально. Некоторое время Примадонна была Орбакене, хотя выступала по-прежнему как Пугачева. И именно в этих отношениях у нее появилась дочь Кристина Орбакайте.

О том, какой счастливой некогда была эта семья, решили вспомнить фанаты звезд, опубликовав в одном из своих аккаунтов в Instagram архивную фотографию народной артистки. Кроме самой Пугачевой на снимке запечатлен ее первый супруг и совсем юная Кристина. Все члены известной семьи выглядят гармонично и беззаботно.

«Как можно было потерять это счастье?», «Какие все жизнерадостные! Клавочка сейчас примерно такого же возраста, как Кристюша, и внешнее сходство прослеживается. Какие все красивые!», «Кристина Орбакайте вся в отца. Не зря говорят, что девушка похожая на отца будет счастлива», — прокомментировали кадр фолловеры.

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