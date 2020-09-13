Любовь в Сети: Ольга Зарубина собирается в Америку к будущему мужу

В реальной жизни они еще не виделись, но мужчина уже говорит о свадьбе.

Певица Ольга Зарубина трижды была замужем, но, похоже, что на этом не остановится. 62-летняя артистка собирается лететь в Америку к своему возлюбленному. Они познакомились в социальных сетях и прежде не виделись. Но, как призналась артистка «СтарХиту», мужчина уже размышляет о браке.

Ольга пока ничего не рассказывает о будущем муже, не говорит даже его имени. Однако певица отметила, что раньше он вращался в российском шоу-бизнесе, а потом уехал жить в США. Кстати, о нем она ничего не слышала, а вот он знал о ней и ее творчестве. Уже известно, что жить молодожены планируют в Америке.

Первым мужем Зарубиной был Александр Малинин. У певицы от него есть дочь Кира. После этого певица еще дважды связывала себя узами брака. На этот раз она уточнила, что бросаться в омут с головой не собирается.