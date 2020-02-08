«Это смешные деньги»: Ольга Зарубина сравнила пенсии в России и США

Бывшая жена музыканта Александра Малинина Ольга Зарубина в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучила размер своей пенсии. Также она сравнила ее с суммой, которую получают пенсионеры в США, где, кстати, живёт ее дочь.

«У меня пенсия, как, наверное, у всех. Получаю 19 500 рублей или сколько там. Это, конечно, смешно. У меня просто есть, с чем сравнивать. К примеру, с пенсиями в других странах. Например, в США. Там человек, который не работал и никакой пользы не принес государству за свою жизнь, но у него минимальная пенсия 700 долларов. Если же человек работал, то у него пенсия будет намного выше. А как можно прожить на 20 тысяч рублей?» — заметила певица.

По словам Зарубиной, пенсионеры отдают в России сразу четверть своей пенсии за услуги ЖКХ. «Это смешные деньги. Насмешка над пенсионерами. Вообще ни в какие ворота. То есть пенсионный возраст нам подняли. Как во всем мире мы сделали это. Только забыли, чтобы пенсии сделать, как во всем мире», — отметила бывшая жена Малинина.

Звезда посетовала, что так и не получила звание заслуженной артистки. «Если бы я была со званием, то какая-то надбавка хотя бы была. Я не знаю. Тысяч на десять, наверное, побольше. Это все равно это мало. Ерунда по отношению к нашим налогам. К продуктам питания. Больше таких пенсий нигде нет в мире. Такое вот у нас отношение к пенсионерам», — заметила исполнительница.