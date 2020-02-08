НОВОСТИ

«Это смешные деньги»: Ольга Зарубина сравнила пенсии в России и США

Бывшая жена музыканта Александра Малинина не понимает, как можно жить на 20 тысяч рублей в месяц.

«Это смешные деньги»: Ольга Зарубина сравнила пенсии в России и США
Зарубина озвучила размер своей пенсии/http://globallookpress.com/

Бывшая жена музыканта Александра Малинина Ольга Зарубина в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучила размер своей пенсии. Также она сравнила ее с суммой, которую получают пенсионеры в США, где, кстати, живёт ее дочь.

«У меня пенсия, как, наверное, у всех. Получаю 19 500 рублей или сколько там. Это, конечно, смешно. У меня просто есть, с чем сравнивать. К примеру, с пенсиями в других странах. Например, в США. Там человек, который не работал и никакой пользы не принес государству за свою жизнь, но у него минимальная пенсия 700 долларов. Если же человек работал, то у него пенсия будет намного выше. А как можно прожить на 20 тысяч рублей?» — заметила певица.

По словам Зарубиной, пенсионеры отдают в России сразу четверть своей пенсии за услуги ЖКХ. «Это смешные деньги. Насмешка над пенсионерами. Вообще ни в какие ворота. То есть пенсионный возраст нам подняли. Как во всем мире мы сделали это. Только забыли, чтобы пенсии сделать, как во всем мире», — отметила бывшая жена Малинина.

Звезда посетовала, что так и не получила звание заслуженной артистки. «Если бы я была со званием, то какая-то надбавка хотя бы была. Я не знаю. Тысяч на десять, наверное, побольше. Это все равно это мало. Ерунда по отношению к нашим налогам. К продуктам питания. Больше таких пенсий нигде нет в мире. Такое вот у нас отношение к пенсионерам», — заметила исполнительница.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр МалининОльга ЗарубинаРоссияСША
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это смешные деньги»: Ольга Зарубина сравнила пенсии в России и США
Интересно?
Поделись с друзьями: