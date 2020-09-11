В связке с королевской семьей: что ждет Меган Маркл и принца Гарри в будущем

Герцоги Сассекские отказались от выполнения королевских обязанностей в этом году.

Меган Маркл и принц Гарри перестали выполнять королевские обязанности в конце марта этого года. На днях даже вернули подарок Королеве – отказались от дома в Виндзоре и отдали долг в 2,4 миллиона фунтов стерлингов, который был потрачен на его ремонт. Все это благодаря многомиллионной сделке с Netflix. Но несмотря на полную независимость, герцоги все же будут нести обязательства. Об этом рассказал журналист Элейн Луи Newsweek.

«Однажды родной брат Гарри – Уильям станет королем Великобритании. Именно поэтому Гарри и члены его семьи будут нести королевские обязательства, которые основаны на семейных связях. Правда, какие, пока неизвестно. Возможно, он никогда не сможет говорить о политике», — цитирует слова Луи издание.

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Недавно стало известно, что герцоги Сассекские подписали контракт с Netflix. Они будут заниматься производством докфильмов, сериалов и даже детских шоу. Правда, британцы восприняли эту новость без особого восторга. Данные социологического опроса, который провела одна из крупнейших компаний, показали, что большая часть опрошенных вообще не ждет новых проектов Меган и Гарри.