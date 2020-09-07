Неутешительные итоги: британцам неинтересен новый проект Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри подписали договор с Netflix несколько дней назад. Они будут участвовать в создании фильмов и сериалов. Сумма контракта может составить около 75 миллионов фунтов стерлингов (порядка 7,4 миллиарда рублей). Когда герцоги Сассекские приступят к работе пока не говорится, но уже известно, что большинство британцев могут не одобрить их работу.

Как сообщает The Sun, международная интернет-фирма YouGov провела опрос, результаты которого стали неутешительными для Меган и Гарри. Выяснилось, что большинство британцев могут не одобрить их контент на Netflix. В ходе опроса 64 процента респондентов ответили, что вообще не заинтересованы им. Еще 20 – не совсем заинтересованы. И только три процента проголосовавших отметили, что будут ждать новые проекты пары. По данным источника, 9 из 10 британцев не планируют смотреть контент, произведенный герцогами.

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На днях стало известно, что этот контракт, впрочем как и все последующие, Меган и Гарри с компанией будет проверять Букингемский дворец. Одной из причин проверки сделок стал и тот факт, что герцоги Сассекские еще не рассчитались за ремонт особняка в Виндзоре, на который потратили немалые деньги в прошлом году.