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Будущее сына Меган Маркл зависит от принца Чарльза

Несмотря на отказ герцогов Сассекских от королевских обязанностей, их сын Арчи все равно может стать престолонаследником.

Будущее сына Меган Маркл зависит от принца Чарльза
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress.com

Отказ Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей не освободил от этой же участи их сына Арчи. Принцем мальчик может стать, когда отец Гарри — принц Чарльз — будет королем Великобритании. Сейчас пока Арчи числится седьмым в списке престолонаследников. А по законам Букингемского дворца претендентов должно быть только шесть.

Как сообщает Daily Express, авторы биографии «В поисках свободы» Омид Скоби и Кэролин Дюран рассказали на страницах книги, что будущий король может издать указ, согласно которому освободит Арчи от королевских обязанностей. Эксперт Иэн МакМартанн объяснил, что Чарльз сможет изменить постановление Георга V от 1917 года, которым регулируются правила дворца.

Меган и Гарри хотят вырастить Арчи свободным от королевских обязанностей, поэтому уже поговорили на эту тему с принцем Чарльзом. Пока не известно, пойдет ли он навстречу паре, когда будет королем. К слову, Арчи избежит этого, если у Кейт Миддлтон и Уильяма родится еще одни ребенок. В таком случае он «отодвинет» сына герцогов Сассекских в очереди.

От королевских обязанностей Меган Маркл и принц Гарри отреклись в этом году. Пара переехала жить в США. Недавно они купили свой первый дом в Санта-Барбаре.

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