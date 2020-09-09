Будущее сына Меган Маркл зависит от принца Чарльза

Несмотря на отказ герцогов Сассекских от королевских обязанностей, их сын Арчи все равно может стать престолонаследником.

Отказ Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей не освободил от этой же участи их сына Арчи. Принцем мальчик может стать, когда отец Гарри — принц Чарльз — будет королем Великобритании. Сейчас пока Арчи числится седьмым в списке престолонаследников. А по законам Букингемского дворца претендентов должно быть только шесть.

Как сообщает Daily Express, авторы биографии «В поисках свободы» Омид Скоби и Кэролин Дюран рассказали на страницах книги, что будущий король может издать указ, согласно которому освободит Арчи от королевских обязанностей. Эксперт Иэн МакМартанн объяснил, что Чарльз сможет изменить постановление Георга V от 1917 года, которым регулируются правила дворца.

Меган и Гарри хотят вырастить Арчи свободным от королевских обязанностей, поэтому уже поговорили на эту тему с принцем Чарльзом. Пока не известно, пойдет ли он навстречу паре, когда будет королем. К слову, Арчи избежит этого, если у Кейт Миддлтон и Уильяма родится еще одни ребенок. В таком случае он «отодвинет» сына герцогов Сассекских в очереди.

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От королевских обязанностей Меган Маркл и принц Гарри отреклись в этом году. Пара переехала жить в США. Недавно они купили свой первый дом в Санта-Барбаре.